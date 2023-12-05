Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki 35 bini aşkın bina için yıkım kararı verildi. Ekipler yıkım çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlarken, yıl bitmeden de tamamlanan afet konutlarının teslim edilmesi bekleniyor.

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İHA

Türkiye, 10 ay önce asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olunca çalışmalar hız kesmeden başladı.

Aradan geçen zamana rağmen ekipler bir an olsun kentlerden ayrılmadı.

Bölgedeki enkazlar kaldırıldı, hasarlı binalar yıkıldı, afet konutları yükseldi...

Kahramanmaraş'ın 4'te 1'i etkilendi

Depremlerde 55 binin üzerindeki bina ve 110 binin üzerinde bağımsız bölüm hasar gördü.

Yapılan incelemelerin ardından Kahramanmaraş’ta 35 bin 229 binada yıkım kararı verilirken, şehirdeki yapı stokunun 4’te 1’i depremlerden etkilendi.

Yıkım oranı yüzde 85

İl genelinde yıkımlar devam ederken, metrekare bazında gerçekleşen yıkım oranının ise yüzde 85’lere çıktığı öğrenildi.

Yıl bitmeden 10 bini aşkın konut teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta kalıcı konutlar ve deprem evlerinde son aşamaya gelindi.

Aralık ayı içerisinde 10 bin 300 adet kalıcı konut ve yaklaşık 2 bin kadar da köy tipi deprem evi afetzedelere teslim edilmiş olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)