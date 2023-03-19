Depremin merkezi Pazarcık'ta 107 konteynerde yaşam başladı Asrın felaketinin ardından çadır ve konteyner kurulumları hızla devam ediyor. 4 bin kişinin kalması planlanan konteyner kentlere şu ana kadar 452 vatandaş yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 41 gün geçti.

Yaşanan büyük felaket, unutulmaz yaralar açtı.

Binlerce bina, yitirilen 49 bini aşkın can yürekleri dağladı. Devletin tüm imkanları da afet bölgesine seferber edildi.

Yurdun dört bir yanından gönüllünün de seferber olmasıyla birlikte yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, yeni afet konutları için de harekete geçildi.

İlk kazmalar da kentlerde vurulmaya başlandı.

Bin 181 konteyner planlanıyor

Öte yandan çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı. Depremin merkezi Pazarcık ilçesinde AFAD koordinesinde kurulumuna başlanan konteyner kente afetzedeler yerleştiriliyor.

80 dönüm alanda kurulması planlanan bin 181 konteyner evden büyük kısmının altyapısı tamamlanarak yerlerine monte edildi.

Bunlardan iç donanımı tamamlanan 107'sine ise depremzede aileler yerleştirildi.

14 noktada çadırlar kuruldu

Kırıkkale İl AFAD Müdürü Tayfun Temur, depremlerin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, kendilerinin de bölgeye gelerek öncelikle arama kurtarma faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların konaklaması için çalışmalara başladıklarını anlatan Temur, bölgede öncelikle çadır kentler oluşturduklarını, ilk etapta 14 noktada 2 bin 47 çadır kurduklarını kaydetti.

"Şu an 107 konteynere 452 vatandaşımızı yerleştirdik"

Zaman kaybetmeden konteyner kent çalışmalarına başladıklarını belirten Temur, şu ifadeleri kullandı:

Şu an Pazarcık ilçesinde 5 konteyner kent planımız var. Bunlardan ilkinin altyapısını Devlet Hastanesinin yanındaki alanda tamamen bitirdik. Burada bin 181 konteynerlik bir alan planladık. Şu anda 720 konteyneri yerine yerleştirdik. Vatandaşlarımızı da buraya yerleştirmeye başlıyoruz. Şu an 107 konteynere 452 vatandaşımızı yerleştirdik. Burada yaklaşık 4 bin kişi kalacak.

"Konteynere yerleştik ve şu an için durumumuz iyi"

Depremde evi yıkılarak konteynere yerleştirilen şehit annesi Kadriye Kafas ise "Evimiz burada merkezdeydi. Depremde yıkıldı ama çok şükür can kaybımız yok. Konteynere yerleştik ve şu an için durumumuz iyi. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.