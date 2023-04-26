Depremin merkezi sallanıyor: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı

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6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından hissedilir düzeydeki artçılar devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler geniş bir coğrafyayı büyük yıkımlara uğratmıştı.
Bunun üzerine devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle, 2 ay içinde yaralar hızlıca sarıldı.
Bölgede çalışmalar devam ederken Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.
4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte, saat 18.31'de yerin 7 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.
Afetin şiddetinin ise 4.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
AFAD, depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesini işaret etti.