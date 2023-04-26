Depremin merkezi sallanıyor: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı Asrın felaketinin yaşandığı kentte, saat 18.31'de derinliği 7 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.

ensonhaber.com 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından hissedilir düzeydeki artçılar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler geniş bir coğrafyayı büyük yıkımlara uğratmıştı. Bunun üzerine devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle, 2 ay içinde yaralar hızlıca sarıldı. Bölgede çalışmalar devam ederken Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. 4.3 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte, saat 18.31'de yerin 7 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu. Afetin şiddetinin ise 4.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. AFAD, depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesini işaret etti.