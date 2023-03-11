Depremin vurduğu 3 ilde daha eğitime başlanıyor: Adana, Gaziantep, Osmaniye... Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep, Osmaniye'de 1 milyon 300 bin öğrenci 13 Mart'ta eğitime başlayacak.

Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, toplamda 11 ili enkaza çevirdi.

Depremin 34'üncü gününde de çalışmalar devam ediyor, yaralar sarılıyor, ilk kazmalar vuruluyor...

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli afetiyle karşı karşıya kalan kimi vatandaş farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirilirken, kimileri ise bölgedeki çadır ve konteyner kentlere yerleştiriliyor.

Yurdun dört bir yanından bölgelere akın eden gönüllüler, devletin tüm kurumlarıyla ortak bir çalışma yürüterek, depremden en çok etkilenen çocuklar için harekete geçti.

Bölgelerde çadırlar okullara çevrilerek çocuklara eğitim verilmeye başlandı.

24 bina yıkıldı

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı.

Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılırken, birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı.

3 ilde daha eğitime başlanıyor

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci dersbaşı yapacak.

Üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.

Nakil işlemleri tamamlandı

Adana'dan ve Osmaniye'den 4'er binin üzerinde, Gaziantep'ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı.

Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek.

158 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti

Bunun yanında üç ildeki öğrenciler ve velileri için psikososyal destek hizmetleri sunuldu. Adana'da yaklaşık 63 bin, Gaziantep'te 68 bin ve Osmaniye'de 27 bine yakın öğrenci ve veli ile psikososyal destek hizmetleri kapsamında yaklaşık 158 bin görüşme gerçekleştirildi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay da ise eğitim öğretimin 27 Mart tarihinde başlatılmasına ilişkin hazırlıklar sürüyor.