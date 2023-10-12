Depremin vurduğu Adana'da deprem konutlarına sona gelindi 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutlarda 8 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor. 80 konutun yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden bugün 8 ay geçti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak adına yürütülen çalışmalarla şehirlerin yeniden ayaklanması amaçlanıyor.

Bu süreçte önemli bir yol katedildi.

Konutlarda sona gelindi

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle kalıcı konutlara vakit kaybetmeden başlandı.

Fay hattından uzak yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar için harekete geçildi.

Söz verildiği gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için büyük bir mücadele ortaya koyuldu. Konutlar kısa sürede yükselmeye başladı.

8 blok tamamlandı

Bir çalışma da Adana'da yürütüldü.

Kentte, afetin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) başlattığı konut yapım çalışmaları sürüyor.

Bölgede 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesinde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Proje çerçevesinde 8 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

7/24 çalışma sürüyor

Öte yandan yapılan blokların boyaları da tamamlanırken şantiyede işçiler, 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışıyor.

2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

Ayrıca daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

"80 konutu yeni yıla girmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, aralık ayında 13-14 bloğun teslim edilmesinin planladığını belirterek, “İnşallah konutların yüzde 80’ini yeni yıla girmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada 3 vardiya 24 saat çalışıyoruz. Ne kadar hassas bir konu olduğunu biliyoruz ve bu nedenle aralıksız çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

"Depremzedelerimizin başını sokacağı evler güvenli"

TOKİ’nin yaptığı inşaatların dünya literatürüne girdiğini anlatan Karslıoğlu, “Bildiğiniz üzere TOKİ şantiyeleri tecrübe gerektiren ve dünya literatürüne girmiş şantiyelerimizdir. Burada gece gündüz çalışırken ustaların ve işçilerin birbirini engellemeden çalışması ayrı bir profesyonelliktir. Tüm argümanlarımızı oluşturduğumuz noktada, projeye has çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Adanamızda tüm depremzedelerimizin başını sokacağı evler güvenli, bilim ve fen kurallarına göre yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerde kalmamak üzere Ocak ayında buraları cıvıl cıvıl görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)