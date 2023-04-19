Depremin vurduğu Adana'da deprem konutlarında sona yaklaşıldı 6 Şubat'tan bu yana çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kentlerden biri olan Adana'da, afet konutları 2'nci ayda tamamlanma aşamasına geldi.

AA & Ensonhaber

Afet bölgesinde depremzedeler için inşa edilen güvenli konutlar hızlıca yükseliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı kentlerde, yöresel ve mimari yapıya uygun konutlar planlandı.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, büyük bir mücadele ortaya koydu.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

İlk andan itibaren bölgede çalışmaları koordine eden Bakan Kurum, havadan ve karadan yapılan incelemelerin ardından yeni konutlar için start verdi.

Bunun üzerine ekipler büyük bir özveriyle çalışmaları başlattı.

Adana'nın afet konutları 2'nci ayda yükseldi

Köy evleri ve afet konutları için 11 ilde eş zamanlı olarak harekete geçildi.

2 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, Adana'nın afet konutlarına sona gelindi.

İlk etapta 2 bin 200 konutun yapılmasının planlandığı kentte, çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor.

Şambayadı ve Buruk mahallelerinin yanı sıra Ceyhan ilçesinde de konut yapılması planlanıyor.