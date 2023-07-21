Depremin vurduğu Adana'da hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 9 katlı apartman, yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkılarak zarar gördü.

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AA

Deprem bölgesinde makinelerin ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan afetin ardından toplam 11 ilde büyük bir hasar meydana geldi.

Yıkılan binlerce iş yeri ve bina, 50 bini aşkın vatandaşımıza mezar oldu.

Aradan 5 ay geçerken, bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Öyle ki yerle bir olan kentler adeta yeniden ayaklandırılmaya başlandı. Bu süreçte bir yandan hasarlı binalar yıkılıyor, enkazlar kaldırılıyor, afet konutları inşa ediliyor.

Bina yıkım sırasında çöktü

Çalışmaların sürdüğü kentlerden biri de Adana.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 9 katlı Övgü Apartmanı'nda, iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

İş makinesiyle kolonu kesilmeye başlanan bina, bu sırada sokağa devrildi.

Çevreye dağılan molozlar, yakındaki bir apartmanın zemin katında bulunan kafede hasara yol açtı.

"Zararımızı şu an kestiremiyoruz"

Kafe sahibi Soner Demiroğlu, yıkım sırasında iş yerinin kapalı olduğunu söyledi.

Firma yetkililerinin zararı karşılayacağını bildirdiğini belirten Demiroğlu, "Enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Süreç ilerliyor, zararımızı şu an kestiremiyoruz. Zaten firma yetkilileri zararı karşılayacak. Yaklaşık 10 gün hizmet veremeyeceğiz." diye konuştu.

Yapının kontrollü yıkım sırasında devrilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.