Depremin vurduğu Adana'da kentsel dönüşümle yapılan apartmanlar ayakta kaldı Depremden önce kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan apartmanlarda bir çizik dahi oluşmadığı belirlendi.

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketiyle yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ilde etkili oldu.

Büyük yıkımların yaşandığı asrın felaketinde, binalarda yapılan büyük ihmalkarlıklar da ortaya çıktı.

Bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerde ciddi malzeme eksiklikleri olduğu belirlendi.

Bu süreçte devlet eliyle hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Kentsel dönüşüm binaları hasar almadı

Bunun bir örneği de Adana'da yaşandı.

13 binanın çöktüğü şehirde yaklaşık 3 bin ağır ve orta hasarlı yapı da yıkım bekliyor.

Ancak TOKİ ve Yüreğir Belediyesi iş birliğiyle yapılan kentsel dönüşüm çerçevesinde Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yapılan apartmanlarda oturanlar depremden hiç etkilenmedi.

Binalarında bir çizik dahi oluşmayan vatandaşlar depremden sadece birkaç gün o korkuyu yendikten sonra evlerinde oturmaya devam etti.

"Deprem sonrası evimde bir çatlak bile yok"

772 konut ve 48 iş yerinin bulunduğu kentsel dönüşüm apartmanlarından çok memnun olduklarını belirtenlerden Mesut Telsiz, şu ifadeleri kullandı:

Bizim evler kentsel dönüşüme gidecekti hala duruyor. Kentsel dönüşüm olunca ben de buradan ev aldım. Kentsel dönüşüm iyi yapılırsa gayet mantıklı. Biz buradan gayet memnunuz. Keşke çıktığımız evler de kentsel dönüşüme girse. Deprem sonrası evimde bir çatlak bile yok. Şu an sıkıntısız oturuyoruz. Sadece depremden sonra iki üç gün psikolojik olarak giremedik.

"Apartmanımızda bir sıkıntı yok"

Vatandaşlardan Sefa Kaya ise, “Depremden sonra geldik oturuyoruz apartmanımızda bir sıkıntı yok. Biz de inşaat işindeyiz, kentsel dönüşüm mantıklı.” diye konuştu.