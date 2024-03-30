Depremin vurduğu Antakya yeniden ayağa kaldırıldı! Afetzedeler evlerini gezdi 6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde afet konutlarının her geçen gün yükselmesiyle ortaya yeni bir şehir çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay’da yoğun çalışmalar sürüyor.

Depremin haritadan yok ettiği Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl mayıs ayında afet konutlarının yapımı için harekete geçildi.

İnşa edilen yaklaşık 7 bin konuttan yapımı tamamlananların sahipleri kurayla belirlendi.

Yeni evlerini gezdiler

Asrın felaketine Antakya ilçesinde bulunan 600 Evler Sitesi’nde yakalanan ve aynı sitede yaşayan evlatlarını enkaz altında kalarak kaybeden Ahmet ve Hatice Doğru çifti, yeni evlerinin bulunduğu Gülderen konutlarını gezdi.

"Devletimiz sağ olsun, çok büyük emek veriyor"

Ahmet Doğru, bölgede adeta yeni bir şehrin kurulduğunu ifade ederek, “Gülderen Mahallesi’ne yeni bir yaşam kurulmaya çalışılıyor, her şey çok güzel gidiyor. Rabbim, vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin. İlk kuradan bize buradan bir ev çıktı. Rabbime şükürler olsun. 1. Etap DC-32 blokta ve dairemiz zemin katta. Rabbime şükür çok mutluyuz, inşallah herkese nasip olur. Devletimiz sağ olsun, çok büyük emek veriyor ve inşallah Antakya’mız yeniden kurulacak.” dedi.

"Emeği geçen herkes sağ olsun"

Depremde evladını kaybettiğini ve yeni yuvasına kavuşmanın heyecanıyla buruk bir sevinç yaşadığını belirten Hatice Doğru, “Depremde evladımızı kaybettiğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz. Torunlarımla ayakta durmaya çalışıyoruz. Yeni evimizde kızım ve torunlarımla yaşayacağız. Gelinime de bahçede bir ev yaptık, onları da oraya yerleştirdik. Emeği geçen herkes sağ olsun, Rabbim herkesten razı olsun.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)