Depremin vurduğu Diyarbakır’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Asrın felaketinin ardından kentte hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Galeria Sitesi A, C ve D blokta da yıkım çalışmaları tamamlandı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 50 gün geçti.

Devlet-millet iş birliği ile afet bölgesinde hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Depremzedelerin barınmadan beslenmeye her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda 11 ilde çadır ve konteyner kurulumu da sürüyor.

Öte yandan enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklanması için de planlamalar yapılıyor. Öyle ki, önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanan deprem konutları için bu felakette de harekete geçildi.

İlk kazmaların vurulduğu bölgelerde, ekipler çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, hasarlı binalar da yıkılıyor.

14 binada yıkım çalışmaları devam ediyor

Depremin vurduğu Diyarbakır'da da ekipler mücadelelerini sürdürüyor.

Kentte hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Buna göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kentte yaptığı çalışmalarda 4 bin 612 yapıda ağır, 3 bin 428 yapıda orta, 45 bin 245 yapıda ise az hasar tespit etti.

Acil yıkım kararı alınan 14 binada yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Galeria Sitesi'nin enkazı kaldırılıyor

24 Şubat’ta başlatılan yıkım çalışmaları çerçevesinde Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi A, C ve D blokta da yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yıkımı tamamlanan yapılardan çıkan molozlar, hafriyat depolama alanına taşınıyor.