Depremin vurduğu Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen kentte, 637 bin bağımsız bölümü incelendi. Ekiplerin kırsal alanlardaki çalışmaları birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Türkiye, 39 gün önce deprem felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, toplamda 11 ilde etkili oldu.

Büyük yıkımlar ve binlerce can kaybı yürekleri dağladı.

Şimdilerde bölgede yürütülen hummalı çalışmalarla, depremzede ailelerin yaraları sarılıyor.

Çadır ve konteyner kentler kuruluyor, tüm ihtiyaçlar vatandaşlara ulaştırılıyor.

Aynı zamanda ekiplerin hasarlı binalardaki çalışmaları da devam ediyor.

416 kişilik ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Depremin vurduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da 637 bin bağımsız bölümü incelendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 416 kişilik 200 ekip, Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçeleri ile kırsal 13 ilçe merkezinde hasar tespit çalışmaları yaptı.

Yüzde 97'si tamamlandı

Bugün itibariyle de çalışmaların yüzde 97'si tamamlandı.

Şimdiye kadar yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı 7 bin 200 bina, bağımsız bölüm olarak 25 bin konut, depo, iş yeri, ahır ve samanlık tespit edildi.

Kırsal alanlarında da birkaç gün içerisinde hasar tespit çalışmasının tamamlanması bekleniyor.

"Gönül rahatlığıyla evimize girdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri personeli, Ergani ilçesinin kırsal Akçakale Mahallesi'ne bağlı Şeyhgör mezrasında da hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Mezrada yaşayan Mehmet Çoban, ilk defa böyle bir deprem yaşadıklarını belirterek, ekiplerin evlerinin hasar durumunu incelediğini söyledi.

Çalışma için ekiplere teşekkür eden Çoban, "Ekipler, olumsuz bir durumun olmadığı söylediler. Hasar fazla olmadığı için gönül rahatlığıyla evimize girdik." dedi.

Günay Çoban ise depremde sarsıntının çok büyük olduğunu anlatarak, depremin ardından evlerinde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.