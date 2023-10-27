İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.
Bölgede hasarlı binalar yıkılıyor.
Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı çalışmalardan biri de Elazığ'da meydana geldi.
5 katlı bina için ekipler harekete geçti
Depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkeze bağlı Yeni Mahalle’de ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.
Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.
Korna sesiyle yıkıldı
Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı.
O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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