Depremin vurduğu Hatay'da 4 katlı bina harap oldu, minibüs sabit kaldı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en fazla etkilenen kentte, ağır hasarlı iş yerinin çatısına dikkat çekmesi için konulan minibüs afette yerinden kıpırdamadı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 7 ay geçti...

11 ili enkaza çeviren asrın felaketinde binalar yerle bir oldu, şehirler tanınmaz hale geldi.

Ekiplerin aylarca süren hummalı çalışmalarında enkazlar kaldırıldı, hasarlı binaların yıkımında da sona gelindi.

Şehirlerin yeniden ayaklandırılması için çalışmalar devam ederken kimi kentlerde ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

4 katlı bina ağır hasar aldı

Bunlardan biri de Hatay'da kaydedildi...

Depremden en fazla hasar alan kentte yüzlerce bina yerle bir oldu. Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde de birçok bina depremde ağır hasar aldı.

Bu binalardan en dikkat çekeniyse, 4 katlı olan ve üzerindeki minibüsle bölge halkı tarafından bilinen araç parçalarının satıldığı iş yeri.

Çatıdaki minibüs yerinden oynamadı

Depremi ağır hasarla atlatan binanın çatısındaki minibüsse, depremde yerinden kıpırdamadı.

Çatıdaki minibüs, boşaltılan iş yerinin üzerinde görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Dükkan boşaldı herkes gitti bir tek minibüs kaldı"

Sanayi sitesinde iş yeri bulunan araç ustası Mustafa Uludağ, "Bu arkadaşımız, oto çıkmacısı. Sırf görünsün ve dikkat çeksin diye bu aracı çatıya koydu. Bu bina ağır hasarlı, şu anda kendisi başka bir yere taşındı. Sırf ilgi çeksin diye çatıya koydu, depremde de aşağı düşmedi. Dükkan boşaldı, herkes gitti bir tek minibüs kaldı. Her yer yıkıldı ama 4. kattaki araba yerinde duruyor. İlginç geliyor insana her yer yıkıldı orada. Yaklaşık 1 buçuk yıldır orada." dedi.

"Depremden sonra tam ilgi çeker hale geldi"

Araç ustası Mustafa Erbolat, iş yeri sahibinin aracı çatıya dikkat çekmesi için koyduğunu belirterek, “Antakya’da adeta kıyamet koptu. Herkes gitti bu bölgedeki bir tek çatıdaki araç kaldı. Yedek parçacıydı, sırf ilgi çekmek için çatıya bu aracı koymuştu. Depremden sonra tam ilgi çeker hale geldi. Depremde her yer yıkıldı ama bu araba düşmedi” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)