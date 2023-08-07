Depremin vurduğu Hatay'da afet konutlarında sona gelindi 6 ayın geride kaldığı asrın felaketinden önemli ölçüde etkilenen Hatay’ın Payas ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 821 deprem konutunun yapımı devam ediyor.

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İHA

Deprem konutları yükselmeye devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalar bir an olsun bırakılmadı.

Zorlu süreçte, enkaza dönene 11 kentte eş zamanlı çalışmalara geçildi.

Bir yandan enkaz kaldırma, hasarlı bina yıkımı yapılırken bunların gölgesinde de afet konutları inşa edilmeye başlandı.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk günden itibaren büyük bir mücadele ortaya koydu.

Öyle ki, fay hatlarının geçtiği bölgelerin dışında, mimari yapıya uygun konutlar için harekete geçildi.

Bakan Özhaseki'nin açıkladığı 4 kırmızı çizgi

Bakan Mehmet Özhaseki, depremzedelere nefes olacak bir projeyi duyurmuştu. 'Yerinde Dönüşüm' projesiyle birlikte konut yapımında taviz verilmeyecek 4 kırmızı çizgiyi de açıkladı.

Özhaseki'nin vurguladığı 4 kırmızı çizgi şu şekilde belirlendi:

- Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak.

- Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

- Dere yatakları asla imara açılmayacak.

- Mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak.

Hatay'ın 821 konutunda sona yaklaşıldı

Hummalı çalışmaların yürütüldüğü kentlerden biri de enkaza dönen Hatay. Kentte bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afetin izleri silinmeye çalışılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan deprem konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Payas ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen 821 adet konutun yapımı hız kesmeden devam ediyor.

"Yıl sonunda teslimleri olacak"

Bölgede gazetecilik yapan Ferit Savaş, “Maalesef 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde Hatay başta olmak üzere çok büyük yıkım yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın gerçekten zor bir süreçten geçtik. Şu anda Payas ilçesinde bulunan TOKİ evlerinin inşasında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız deprem sonrası hemen afet konutlarını başlattı. Burada da 821 adet konutun yapımına başlandı ve nasip olursa da yıl sonunda teslimleri olacak.” dedi.

"Çalışmalar çok hızlı gidiyor"

Çalışmaların 2 vardiya sistemi ile devam ettiğini belirten Savaş, “Çalışmalar gerçekten çok hızlı gidiyor. Burada çalışan personel 2 vardiyayla çalışıyor. Örnek daireyi biz gezdik gerçekten çok güzel olmuş.” ifadelerini kullandı.

"Rabbim devletimize zeval vermesin"

Deprem konutlarının yanı başında bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Elif Atabey ise, “TOKİ konutlarında oturuyoruz. Yanımızda afet konutlarının inşaatı var, çok memnunuz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Geceli gündüzlü çalışılıyor. Rabbim bir daha da böyle bir deprem yaşatmasın.” şeklinde konuştu.