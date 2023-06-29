Depremin vurduğu Hatay'da buruk bayram: Şehir sessizliğe büründü Kentte bayram dolayısıyla hasarlı binaların yıkımına ara verilmesiyle iş makinelerinin sesleri aylar sonra kesildi. Sokakları sessiz gören vatandaşlar, hüzünlü anlar yaşadı.

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İHA

Kurban Bayramı yurt genelinde coşkuyla karşılanırken afet bölgesinde acılar bir kez daha tazelendi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıntılar yaşayan ve 46 bini aşkın canın şehit olduğu kentlerde çalışmalar sürüyor.

Devletin tüm imkanları bölgeye seferber edildi. İş makinelerinin çalıştığı kentlerde, bayram nedeniyle sürece ara verildi.

Bölgede kalan vatandaşlar, bayram sabahı mezarlıklara akın etti.

Sessiz şehir...

İkinci günde ise kentlerde bir kez daha sessizlik hakim oldu.

Depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Antakya ilçesinde vatandaşlar, Türkiye’nin farklı şehirlerine göç etti.

Bölge, geçtiğimiz Kurban bayramlarının aksine bu bayram adeta terk edilmiş şehre döndü.

"Memleketimizi bu durumda görmek bizi çok üzüyor"

Antakya’yı sessiz bir halde görmenin kendisini üzdüğünü belirten Mehmet Yılmaz, “Geçmişte buralar cıvıl cıvıl oluyordu. Deprem dolayısıyla insanlar şehir dışına gittiler. Buradan Mardin’e kadar kimse kalmadı. Burada kalanlar da kurbanlarını kesiyorlar, şimdi olmazlar. Memleketimizi bu durumda görmek bizi çok üzüyor.” dedi.

"Sokaklar tamamen sessiz"

Bu yıl bayramda sokakların boş kaldığına dikkat çeken Nuri Başak, “Bu bayram eski bayramlar gibi değil. Çarşı pazarda kimse yok, bomboş. Bir de bayramın 1. günü ondan da pek kimse yok. Sokaklar tamamen sessiz. Arefe günü burası kalabalıktı, vatandaşlar çevre ilçelerden gelip buraya alışverişlerini yapmışlardı.” şeklinde konuştu.

"Ben onlardan daha kötü enkazım"

Sokaklarda kimsenin olmadığını belirten İlker Siper ise, “Her yer bomboş. Evimden buraya gelene kadar karşıma sadece 1 tane hayvan çıktı. Kimse yok sokaklarda. Her yer cıvıl cıvıl olurdu. Bu bayram çok kötü. Arkam yıkıntı enkaz, ben onlardan daha kötü enkazım. Bu hal beni çok incitiyor.” ifadelerini kullandı.