Depremin vurduğu Hatay'da esnaf kepenk açtı Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da dükkan açan esnaf, geleceğe umutla bakıyor.

AA

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin bir bölümünde büyük yıkıma neden oldu.

11 ilin etkilendiği depremde toz dumana karışırken, acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği bölgede yaralar sarılıyor..

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir yandan da hayat normale dönmeye başladı.

Hatay normale dönüyor

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin etkilediği Hatay'da hayat normale dönüyor.

Tarihi çarşılar bölgesi ile vatandaşın yoğun olduğu işlek caddeler deprem sonrası yavaş yavaş açılmaya başladı.

Esnaf, hasarsız dükkanlarını günler sonra açtı.