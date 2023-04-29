Depremin vurduğu Hatay'da esnaf müşterilerini prefabrik çarşılarda karşılıyor Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan kentte, Defne ve Antakya ilçelerinde dükkanları zarar gören bin 184 esnaf, prefabrik iş yerlerinde ticari hayatını sürdürüyor.

AA & Ensonhaber

Deprem bölgesinde yıkımın izleri siliniyor.

6 Şubat'tan bu yana büyük bir mücadelenin verildiği 11 kentte, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırılıyor.

Öte yandan vatandaşlar için barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

Bu kapsamda geçici barınma merkezlerinin kurulumunun yanı sıra kalıcı konutlar da yükselme başladı.

Bir mücadele de bölgedeki ticaretin canlanması için veriliyor.

Bin 184 esnaf işinin başında

Depremden ağır hasar alan Hatay'da, dükkanları hasar alan bin 184 esnaf 49 noktada prefabrik iş yerlerinde ticari hayatını sürdürüyor.

Kurayla esnafın yerinin belirlendiği kentte, 2 bin 175 iş yerinin de altyapısı tamamlandı.

İş yerine kavuşan esnaf da ticari hayata dönmenin buruk mutluluğunu yaşıyor.

"Bu iş yeri bizim için çok iyi oldu"

Antakya'daki Kuzeytepe prefabrik çarşısında yöresel ürün ve baharat satışı yapan Cuma Bigür, depremde Kapalı Çarşı'daki iş yerinin ağır hasar aldığını anlattı.

Bigür, şöyle devam etti:

Devletimiz de sağ olsun bir müracaat kapısı açtı. 20 gün önceki kura çekimi sonucunda, hiç beklemediğim şekilde bana da çıktı. İşlerimi kaldığım yerden devam ettirmek istemiştim. İş yerimdeki eşyamı da kurtarabildim çok şükür. Burada bir düzen oturttum. Satışımız şu an ağırlıklı olarak şehir dışına oluyor. Sağ olsun şehir dışındaki vatandaşlarımız da alışveriş yaparak daha çok destek verdiler. Bu iş yeri bizim için çok iyi oldu. Emeği geçen herkesten ve devletimizden Allah razı olsun.

"Bizi yeniden hayatta tuttular"

Aynı çarşıda kebapçılık yapan Aydın Öz de Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerinin depremde yıkıldığını söyledi.

İki hafta sonra yol kenarındaki bir kulübede tekrar işe başladıklarını anlatan Öz, şu ifadeleri kullandı:

Prefabrik çarşı kurulacağını tahmin etmemiştik. Duyunca başvuru yaptık. Kura sonrasında da bize burası verildi. Projede emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizi yeniden hayatta tutan ve ekmeğimizi kazanmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Burada soğuk mezelerin yanı sıra kıyma, kuşbaşı ve ciğer gibi dürümleri müşterilerimize sunuyoruz. Bir restorana girdiğinizde aradığınız ne varsa burada da çıkıyor.

"Şehrimizin toparlanması adına çok önemli bir adım"

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde kurulan prefabrik çarşıda unlu mamul satışı yapan Mehtap Gümüş de şunları kaydetti: