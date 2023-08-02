Depremin vurduğu Hatay'da hasar gören yollar asfaltlanıyor Enkaz kentte depremin hasar verdiği yollardaki asfalt çalışmaları sıcaklara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sona erdiğinde 31 kilometrelik asfalt yenilenmiş olacak.

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İHA

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Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketi ile yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 kenti yerle bir etti.

Ardından bölgede hummalı çalışmalar başlatıldı ve afet konutları yükselmeye başladı.

Bir çalışma da deprem nedeniyle yarılan yollarda yürütülüyor. Hatay'da da normalleşme süreci devam ediyor.

Asfalt çalışması yapılıyor

Ekipler depremde hasar gören yolları hız kesmeden asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde güneşte 40 dereceleri aşan sıcaklarda işçiler büyük bir gayretler asfaltın sıcağıyla birlikte canla başla çalışıyor.

"Yıkım oluşan yerlerdeki çalışmamız devam ediyor"

Sahada süren çalışmalarla ilgili bilgi veren inşaat mühendisi Kemal Tulukçu, şu ifadeleri kullandı:

Antakya’da Üçgedik ve Alazı mahallerindeki asfalt çalışmalarındayız. Toplamda 5.5 kilometrelik bir yol çalışmamız olacak. Depremin yıkım oluşturduğu yerlerdeki çalışmamız devam ediyor. Yıkım bittikten sonra imar planı belli olduktan sonra bütün her yerdeki çalışmalarımız devam edecek. Şu an için imar durumu belli olan ve yıkılmayacak yerleri yapıyoruz.

31 kilometrelik asfalt yenilenecek

Depremden sonra şehir genelinde 26 kilometrelik bir çalışmanın tamamlandığına da değinen Tulukçu , şu anda devam edilen bölgeyi bitirdiklerinde 31 kilometrelik asfalt çalışması yapmış olacaklarını kaydetti.