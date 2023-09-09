Depremin vurduğu Hatay'da milyonluk hasarlı bina dinamitle patlatıldı: Kağıt gibi yere serildi 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay’da dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılan 57. binadan geriye enkaz kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Asrın felaketinden etkilenen kentlerin yeniden ayaklanması için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler, yurdun güneyindeki toplam 11 ili enkaza çevirdi.

O günden bu yana ekipler çalışmaları bir an olsun bırakmadı.

Böylelikle enkazlar kaldırılırken hasarlı binaların yıkımı da yapıldı.

Binalar dinamitle yıkılıyor

Depremden en fazla etkilenen kentlerden biri de Hatay oldu. Burada da çalışmalar itinayla devam ediyor.

Öyle ki, çok sayıda hasarlı bina dinamitle yıkılıyor.

Milyonluk binanın yerle bir olduğu anlar

Enkazın büyük çoğunluğunun kaldırıldığı kentte daire fiyatlarının 2 milyon TL’nin üzerinde olduğu 15 katlı lüks site dinamitle patlatılarak yıkıldı ve geriye enkaz kaldı.

Lüks sitenin kağıt gibi yerle bir olma anı saniye saniye görüntülendi.

"Bu bina 57. binamız olacak"

Dinamitle patlatma yöntemi hakkında bilgi veren hafriyat çalışanı Nuri Çetin, “6 Şubat depreminin hemen ardından çalışmalarımız başladı. Şu an ağır hasarlı binaların yıkımlarını sürdürüyoruz. İş makinesiyle yıkılamayan yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanarak yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu bina 57. binamız olacak. Patlayıcı madde kullanarak toplamda 345 bin metrekare alanda yıkım gerçekleştirdik." dedi.

"Temennimiz Hatay’ın bir an önce eski günlerine dönmesi"

Patlatıcı kullanarak yıkımların 10 kat daha hızlandığına dikkat çeken Çetin, “Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yöntemin iş makinasıyla yıkımdan daha pratik ve güvenli oluyor. Bu bina 10 günde iş makinasıyla yıkılacakken biz patlatma yöntemiyle 1 günde yıkımını gerçekleştiriyoruz. Çevre daha az zararlı, daha güvenli daha ekonomik olarak gerçekleşiyor. Temennimiz Hatay’ın bir an önce eski güzel günlerine dönmesi. Bize öncülük eden Hatay Valiliği yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)