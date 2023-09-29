Depremin vurduğu Hatay'da moloz dağları depremzedelerin geçim kaynağı oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Antakya ilçesinde, enkazın büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla farklı noktalarda devasa moloz dağları oluştu.

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İHA

Depremin izleri tek tek siliniyor...

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkıma neden oldu.

Toplam 11 kentte binalar yerle bir oldu, şehirler enkaza döndü.

O günden bu zamana ekiplerin bölgede hummalı çalışmaları sürüyor.

Enkazlar kaldırılıyor

Afetten en fazla etkilenen kentlerden biri de Hatay...

Asrın felaketiyle yerle bir olan Antakya’da enkazın büyük çoğunluğu kaldırıldı.

Moloz dağları oluştu

Kent merkezinde binalardan çıkan molozlarda ilçe dışında insan yaşantısından uzak farklı noktalarda toplanıyor.

Dağ halini alan molozlar, bölge halkı içinde kazanç kapısı olmuş durumda.

Evlerinin enkazı geçimleri oldu

Para kazanmak için molozlarda bulunan demirleri ayrıştıran depremzede vatandaşlar, evlerinin enkazında kazanç aramanın hüznünü yaşıyor.

"Bunlar bizim evlerimizin molozları"

Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken Vedat Yitik, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir deprem yaşadık. Deprem değildi adeta kıyameti yaşadık biz o gün. İşimiz, evimiz ve hiçbir şeyimiz kalmadı. Devletimiz bize yardımcı oluyor ama yetmiyor. Depremden önce borcum vardı, çalışıp onları ödüyorum. Ekmeğimizi sağ olsun veriyor devletimiz. Bunlar bizim evlerimizin molozları, Hatay’ın. Rabbim kimseye yaşatmasın, biz yaşadık. Çok üzücü bir durum, yaşayan bilir.

"Devletimiz sağ olsun, her türlü imkanı sağladı bize"

Devlet tarafından her türlü imkanın sağlandığına dikkat çeken Tahir Yitik, şu ifadeleri kullandı:

Anlatılacak bir şey değil, canımızın derdine düştük. Depremin ilk günleri çok zor durumdaydık. Yaşanacak bir şey değildi, kıyameti yaşadık. Evler yıkıldı, enkazda kaldık. Devletimiz sağ olsun, her türlü imkanı sağladı bize. Şu an molozlar dökülüyor, bizde ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Burası yıkılan evlerimizin molozları. Acılarım var, üzülüyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)