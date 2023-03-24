Depremin vurduğu Hatay'da yıkılan ve enkaza dönen binalarda çalışmalar gece gündüz devam ediyor Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden biri olan kentte, enkaz alanlarında çok sayıda iş makineleri çalışmalar yapıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm sahalarına götürülüyor.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 47 gün geçti.

Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Depremzedelerin yaraları sarılırken, şehirlerin yeniden ayaklanması için de büyük mücadeleler veriliyor.

Asrın afetinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri gece gündüz sürüyor.

Yapılan planlamalar çerçevesinde kentin hangi mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılacağı Hatay Valiliğinden duyuruluyor.

"Kırıcı ve delici makinelerle de molozlar parçalara ayrılıyor"

Bina sakinlerinin de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebildiği, güvenlik güçlerinin gözetimindeki çalışmalar, asrın felaketinden etkilenen kentin birçok noktasında gece de sürüyor.

Aynı anda çok sayıda iş makinesinin çalıştığı enkaz alanlarında, uzun erişimli ekskavatörlerle binaların yıkım işlemi yapılırken, kırıcı ve delici makinelerle de molozlar parçalara ayrılıyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm sahalarına götürülüyor.

"Üç döküm sahası ilan edildi"

Defne ilçesinin Elektrik Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiren firma sahibi Tolga Taş, çalışmaları iki vardiya halinde sürdürdüklerini söyledi.

İlk vardiyanın 08.00-18.00, ikinci vardiyanın da 19.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Taş, "Bölgede üç döküm sahası ilan edildi. Herkesin ayrı alanı var. Bu alanlara kontrollü şekilde döküyoruz. Gece gündüz demeden yıkımlar devam ediyor." dedi.

"Enkazdan çıkan ziynet eşyaları kolluk kuvvetlerine teslim ediliyor"

Taş, ellerinde 30 ve 22 metrelik yıkım ekskavatörleri olduğunu, 2 kattan yüksek binaları bunlarla yıktıklarını dile getirdi.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma işlemini yaptıklarını aktaran Taş, çıkan molozları döküm sahasına götürdükten sonra geri dönüştürülecek malzemeleri ayırdıklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında bazen vatandaşların kıymetli ziynet eşyalarının da çıktığını belirten Taş, "Kolluk kuvvetleri eşliğinde çalışıyoruz. Enkazdan çıkan ziynet eşyaları kolluk kuvvetlerine teslim ediliyor. Onlar da kime ait olduğunu tespit ederse tutanak eşliğinde vatandaşa teslim ediyor." diye konuştu.

"Çalışmalar 12 günden beri devam ediyor"

Yıkım ekiplerine eşlik eden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş de depremden mahallelerinin çok fazla etkilendiğini söyledi.

Mahallede hafif ve orta hasarlı 18 bina olduğunu, geriye kalan tüm binaların yıkılacağını aktaran Derviş, "Yıkım çalışmaları 12 günden beri devam ediyor. Hummalı bir çalışma var." dedi.