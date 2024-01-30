Depremin vurduğu Hatay'dan yeni görüntüler: 65 kişiye mezar olan binanın yerle bir olduğu anlar... İskenderun ilçesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı’nın aylar sonra ortaya çıkan yerle bir olma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, felaketin büyüklüğünü güzler önüne serdi.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Depremin en fazla yıkıma yol açtığı kentlerden biri de Hatay oldu.

Şimdilerde depremin tüm izlerini silmek adına hummalı çalışmalar yürütülürken, korku dolu anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

Deprem anından yeni görüntüler

Görüntüler Hatay'dan...

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan ve Sahil Apartmanı'nın yerle bir olma anına ait görüntülere aylar sonra ulaşıldı.

65 kişiye mezar oldu

Görüntülerde, 65 kişiye mezar olan 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallanarak yerle bir olduğu görüldü.

Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne seren binadan geriye ise arazi kaldı.

“İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler”

6 Şubat depremlerinde zor anlar yaşadığını ifade eden Arzu Yavuz, Eda ve Sahil apartmanlarının depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını belirterek, “İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler. Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi.” dedi.

"Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü"

Depremin ilk 15 saniyesinde Sahil Apartmanı'nın yıkıldığını söyleyen esnaf Çağrı Gürpınar, “6 Şubat'a kadar Sahil ve ileride Eda Apartmanı olarak iki yüksek binamız vardı. Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü. Eski binalardı. Depremin şiddetine dayanamadılar ve çöktü. Tam net rakamı bilmiyorum ama 60 - 80 kişi öldü diyorlar. Apartmanın enkazından da 4 veya 5 kişi sağ çıktı.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)