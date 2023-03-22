Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Asrın felaketinin ardından kentte hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Depremzedeler de çadır ve konteyner kentlere yerleştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 45 gün geçti.

Devlet-millet iş birliği ile afet bölgesinde hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Depremzedelerin barınmadan beslenmeye her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda 11 ilde çadır ve konteyner kurulumu da sürüyor.

Öte yandan enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklanması için de planlamalar yapılıyor. Öyle ki, önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanan deprem konutları için bu felakette de harekete geçildi.

İlk kazmaların vurulduğu bölgelerde, ekipler çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, hasarlı binalar da yıkılıyor.

131 binanın enkazı kaldırıldı

Depremden en çok etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesinde de ekipler mücadelelerini sürdürüyor.

İlçede ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda bin 36 yıkık, acil yıkılacak 566, ağır hasarlı 2 bin 675 ve orta hasarlı 632 bina belirlendi.

Depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirilen binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 100 araç ve makinenin görev yaptığı çalışmalarda, yıkık 135 ve acil yıkılan 56 olmak üzere 191 binanın enkazı kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri alınıyor

Yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği cadde ve sokaklarda, kolluk kuvvetleri güvenlik önlemi alıp yolları trafiğe kapatıyor.

Akbez Mahallesi'nde belirlenen alana getirilen molozlar iş makineleriyle bölgeye seriliyor.

Depremzedeler çadır ve konteyner kentlere yerleştiriliyor

Afetin ardından 2 bin vatandaş, ilçede kurulan 3 çadır kente yerleştirildi. Kurulumu devam eden 4 çadır kentin tamamlanmasının ardından depremzedeler bu alanlara yerleştirilecek.

Öte yandan ilçe merkezinde 3, Aktepe, Akbez, Söğüt ve Çay mahallelerinde birer konteyner kent kurulum çalışmaları da devam ediyor. Altyapı ve kurulum çalışmalarının ardından depremzede vatandaşlar, konteyner kentlere geçecek.

İşte bölgeden kareler...