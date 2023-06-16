Depremin vurduğu illerde öğrenciler karnelerini aldı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği 11 ilde öğrenciler karnelerine kavuştu.

AA

Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı…

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye ve Elazığ, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yerle bir oldu.

Çocuğu, genci, yaşlısı, binlerce insan, afetlerde hayatını kaybetti.

Milyonlarca insanı yaralayan deprem, eğitimi de vurdu.

Okullar yıkıldı, öğretmenler başka illere tayin edildi.

Devlet tüm imkanlarını seferber ederek eğitime verilen arayı kısa sürede kapattı ve konteynerleri eğitim yuvasına çevirdi.

Zorlu geçen 4 ay sonunda da deprem bölgesindeki çocuklar, bugün karne heyecanı yaşadı.

Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem anında 1018 okuldan 19'u yıkıldı, 64'ü ağır, 72'si orta hasar alırken 12 okulun ise acil yıkılmasına karar verildi.

Depremin ardından yapılan çalışmalarla kent genelindeki 1018 resmi okuldaki öğrenciler hasarsız ve hafif hasarlı olan 821 okulda eğitim öğretim yılını tamamladı.

Toplamda özel okullarla birlikte 1153 okulun öğrencilerinin kısa sürede yüz yüze eğitime tekrar kavuştuğu kentte, 295 bin 234 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, depremlerde en fazla öğrencinin yaşamını yitirdiği Ayşe Gümüşer İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtımında, depremlerin ardından bir süre kesintiye uğrayan eğitim öğretimin kentte kademeli olarak 27 Mart, 12 Nisan ve 24 Nisan'da yeniden başladığını hatırlattı.

Yaşanan felakette kent genelinde 268 öğretmen ve idari personel ile 1962 öğrencinin hayatını kaybettiğini aktaran Coşkun, bulundukları okulda ise 3 öğretmen, bir idari personel ve 224 öğrenciyi kaybetmenin hüznünü ve acısını yaşadıklarını söyledi.

Vali Coşkun, depremin hemen ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin ayağa kaldırılması adına tüm kurumların hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını belirterek "Özellikle öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz, çünkü öğretmen ve idari personellerimiz bu zor şartlar altında eğitim öğretim faaliyetlerinin devamını sağladılar." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Coşkun, öğrencilere okul idaresi ve öğretmenler tarafından hazırlanan hediyeleri verdi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Şehit Öğretmenler İlköğretim Okulu'nda da karnelerini alan bazı öğrenciler, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerinin okulda hatıralarının sergilendiği alanda fotoğraf çektirdi.

Gaziantep

Depremin ardından 13 Mart'ta okulların açıldığı Gaziantep'te ise 1765 okuldaki 679 bin 109 öğrenciye karnesi verildi.

Vali Yardımcısı Muhammet Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey ilçesindeki Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini verdi.

Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Diniye Çalık İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilerin karnelerini verdi.

Depremden dolayı travmatik bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirten Şahin, sağlam okullarda depremzedeleri barındırdıklarını, şehir dışına gidenlerin de olmasının eğitimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Mayıs ayı başında normal eğitime geçebildiklerini, bugün 145 bin öğrencinin karne aldığını dile getiren Şahin, "Bu da normal sayının 25 bin kadar azına tekabül ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız tekrar döndüler, çocuklarını tekrar okullarına yazdırdılar. Dışardaki Malatyalılar da bugünden sonra hızlı bir şekilde Malatya'ya döneceklerdir. Bu yaz Malatya tekrar eski nüfusuna ulaşacaktır." diye konuştu.

Okulları 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getireceklerini, yıkılan okulların yerine prefabrik ve kalıcı binalar hazırlanacağını dile getiren Şahin, "Eğitim öğretim kaldığı yerden tam kapasiteli bir şekilde devam edecek. Öte yandan 4 çocuğumuz geçen yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevapladı. Malatya eğitiminin depremde o kadar da sarsılmadığının, temellerinin sağlam olduğunun çok güzel bir göstergesi. Darısı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na. Orada da çok başarılı sonuçlar bekliyoruz. Çocuklarımız hazırlandılar, depreme rağmen çok iyi çalıştılar." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da Demokrasi İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Vekili Muhammed Tugay, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ramazan Aşçı, depremlerin ardından 24 Nisan'da bütün okulların açıldığını, hasar gören 350 okulun onarıldığını, 145 bin 652 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 724 bin 480 öğrenci karne aldı.

Karaköprü ilçesindeki Narlı İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve beraberindekiler, öğrencilere karne dağıttı, tatilde okumaları için kitap hediye etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise yazılı açıklamasında, kentteki 724 bin 480 öğrenci ve 31 bin 874 öğretmenin, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline başlayacakları ifade etti.

Kilis

Kilis'te de Aralık Derneği İlkokulu'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Akkurt, burada gazetecilere, 54 bin öğrencinin karnesini alacağını belirtti.

Haziran ayı boyunca öğretmenlerin hizmetçi eğitim, kişisel gelişim kursları ve müfredatla ilgili olarak süreçleri uzaktan eğitim yoluyla da olsa devam ettireceklerini ifade eden Akkurt, sorunsuz bir dönemi geride bıraktıkları için emekleri geçenlere teşekkür etti.

Adana

Adana'da eğitim verilen 1434 okuldaki 517 bin 728 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Süleyman Elban, merkez Sarıçam ilçesindeki Evliya Çelebi İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Elban, onlarla sohbet etti.

Vali Elban, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte eğitime bir süre ara verildiğini hatırlattı.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şöyle konuştu:

Deprem felaketinde, olumsuzluklara rağmen tüm milli eğitim camiamız insan üstü gayret göstererek, bakanlığımızın da büyük destekleriyle kazasız belasız eğitim öğretim süreci tamamlandı. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız. Önümüzde yavrularımız için 3 aylık, öğretmenlerimiz için 2 aylık bir tatil dönemi var. Bu geçen dönemde hepsi psikolojik ve fiziki olarak çok yıprandılar. Bu tatil dönemini iyi değerlendirerek, ruhen ve fiziken kendilerini yeni eğitim öğretim yılına hazırlayarak gelirler diye bekliyoruz.

Hatay

Depremin ağır yaraladığı illerin başında gelen Hatay'da da 388 bin 20 öğrenci karnesini aldı.

İskenderun ilçesindeki NATO Çadır Kenti'ndeki çadırdan oluşan Yunus Emre Ortaokulu'nda da tören düzenlendi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler karnelerini aldı.

Kaymakam Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, karnesini alan öğrencilere lunapark için bilet hediye etti.

Osmaniye

Osmaniye'de 508 okulda 137 bin 823 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Erdinç Yılmaz, okul öncesi ve ilkokulda okuyan öğrencilerin sınıflarına girerek, karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Yılmaz, çocuklardan tatilde bol bol kitap okumalarını istedi.