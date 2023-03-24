Depremin vurduğu illerde Ramazanın ilk cuma namazı kılındı: Hatay, Adıyaman, Osmaniye..

AA & Ensonhaber

Asrın felaketinin üzerinden 47 gün geçti.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği 11 ilde, hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Depremzedelerin yaraları sarılırken, şehirlerin yeniden ayaklanması için de büyük mücadele veriliyor.

Bölgede hayat normale dönerken, beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor.

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte çadır ve konteyner kentlerde iftar-sahur için ayrı bir çalışma yapıldı.

Bugün ise Ramazanın ilk cuma namazı kılındı.

Kalabalık bir şekilde cemaat olan vatandaşlar çadır, konteyner ve cadde üzerinde saf tuttuğu görüldü.

Kimileri ise hasar almayan camilerde namazlarını eda etti.

Öte yandan bu haftaki cuma hutbesi de belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ramazanın ilk cuma hutbesinde, ihtiyaç sahibi afetzedelerin sıcak yuvalarına kavuşmaları için zekat ve bağış çağrısında bulunuldu.

"Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Meydana gelen felaketlerin yaralarının sarılması için milletçe yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilediği vurgulanan hutbede şu ifadeler kullanıldı:

Cenabıhak, bütün imkanlarını seferber eden, duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler sükûnet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir. Zira birlik ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını kuşanırız.



Yaşadığımız afetler hususunda toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapacağımız faaliyetlerle toplumsal dayanışma bilincine katkı sağlayacağız inşallah. Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize destek olmaya gayret edelim. Zekat ve diğer bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım. Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek el birliğiyle yaralarımızı saralım.