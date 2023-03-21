Depremin vurduğu İskenderun'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Türkiye 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Binlerce bina yıkılırken, 50 binden fazla can da yitirildi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, tarihi yapıları, şehirleri, altyapıları altüst etti.

Bu illerden biri de Hatay oldu. Kentin İskenderun ilçesinde büyük yıkımlar meydana geldi.

Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bölgede 44 gün boyunca hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde hafif, orta ve ağır hasarlı ile acil yıkılması gereken binaların tespitine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

26 noktada kontrollü yıkımlar sürüyor

Dumlupınar, Numune, Yunus Emre, Mustafa Kemal ve Çay mahallelerinin de arasında bulunduğu 26 noktada enkaz kaldırma çalışması yapılan ilçede, "aciliyet kararı" olan binaların kontrollü yıkım işlemleri sürüyor.

Bugüne kadar 85 yapının enkazının kaldırıldığı, 471 yıkık ve 334 acil yıkılacak binanın belirlendiği ilçede, 11 firma enkaz temizleme faaliyeti yürütüyor.

Değerli eşyalar korunuyor

İş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm alanlarına taşınıyor. Yıkım işlemlerinin devam ettiği cadde ve sokaklarda, polis ekipleri güvenlik önlemi alıp yolları trafiğe kapatıyor.

Bina sakinlerinin refakat edebildiği çalışmalarda bulunan değerli eşyalar da koruma altına alınıyor.

"Ne kurtarabilirsek bizim için kârdır"

Yıkılan 7 katlı iş merkezinin alt katında konfeksiyon işi yapan Cevahir Horozoğlu, enkazdan kurtarabildiği eşyaları almak için beklediğini söyledi.

Deprem günü dışarıya son anda çıkabildiği için şanslı olduğunu anlatan Horozoğlu, "Enkazdan kıyafetlerimizi, eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Ne kurtarabilirsek bizim için kârdır. Üzüntü verici ama yapacak bir şey yok." dedi.

"Devletimiz sayesinde büyüyerek kalkacağız inşallah"

Bir hafta önce kiraladığı dükkanın depremde yıkıldığını aktaran terzi Zeynep Düzyol, hayallerinin enkaz altında kaldığını dile getirdi.

Düzyol, iş yerinde sadece 1 gün çalışabildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: