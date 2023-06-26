Depremin vurduğu kentlerdeki hasarlı yollar 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'yle onarıldı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çöken ve hasar gören şehirler arası kara yolları, hasar tespit çalışmalarının ardından yenilendi.

DHA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkımlara yol açtı.

Toplam 11 ilin etkilendiği afette binlerce bina yıkılırken yollarda önemli ölçüde zarar gördü.

Öyle ki derin yarıkların olduğu yollarda, 4 ay geride kalırken önemli çalışmalar yapıldı.

Yollar onarıldı

Böylelikle bayram öncesi yeniden ayağa kaldırılan kentlere giden ziyaretçiler için yollar hazırlanmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi' ile depremde hasar gördüğü tespit edilen tüm kara yollarının onarıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, KGM'nin 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Kara yollarımızın hasar gören kısımlarını onardık"

Uraloğlu, depremde hasar alan yolların sistem sayesinde hızlı bir şekilde tespit edilip onarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistem sayesinde, depremden hemen sonra tüm kara yollarımızın hasar gören kısımlarını onararak açık hale getirdik. Özellikle deprem bölgesindeki tünellerin ve ana güzergahlar, bu sistemle çekimleri yapılarak kontrol edildi. Bu sistemle aslında tüm yollarımızın tarihsel değişim analizi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla aynı zamanda bölgesel anlamda sahadaki zemin kaymalarının da noktasal olarak ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Deprem sonrasında tünellerde bir değişim olup olmadığını gözlemlemek için yeniden çekimler yapılarak incelemelerde bulunuyoruz.

"Avrupa'nın en büyük projesi"

Sisteme ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

Projeye 2018 yılında başladık. 2 yıl içerisinde 95 bin kilometrelik çekim ağında, KGM'nin sorumlu olduğu yolların tamamında; saniyede 1 milyon 600 bin nokta bulutu ve 5 metrede bir panoramik görüntü çektik. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz mobil haritalama sistemimiz, alanında Avrupa'nın en büyük projesi olarak dikkat çekiyor.

"KGM'nin tüm birimlerine hizmet veriyor"

KGM'nin en önemli projelerinden olan sistemin, yapay zeka ile veri üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti: