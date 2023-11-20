Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem Asrın felaketinden etkilenen Malatya'da saat 10.36'da derinliği 7 kilometre olan bir deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Malatya sallandı

Bu kez depremin merkezi, afette büyük yıkımlara uğrayan Malatya oldu. AFAD, saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesi işaret edildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşandı.

"Olumsuz bir durum yaşanmadı"

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."