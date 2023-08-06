Depremin vurduğu Malatya'da yıkım anı kamerada Deprem felaketinden önemli ölçüde etkilenen kentteki bir siteye ait üç bloğun yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaşların panik anları da görüntülerde yer aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Bugün 6 Şubat depremlerinin 6'ncı ayı... Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet Malatya'da da hissedildi. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü kentte, deprem günü yaşananlar bir kez daha gündeme geldi. Bloklar yıkıldı Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'deki Hayat Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde deprem anında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı otoparkına sığınan depremzedelerin kaçışması yer alırken, arka tarafta ise blokların yıkılması görülüyor. "Boğazımızın düğümlendiği anlar" Binanın yıkılmasıyla oluşan toz bulutu içerisinde kalan vatandaşların panik anları da görüntülerde yer aldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Altı ay önce bugün 02.06.2023, 13.24, 7,6 şiddetindeki ikinci deprem dün gibi. Boğazımızın düğümlendiği, yüreğimizin yandığı anlar. İtfaiye karşısı Hayat Sitesi." notuyla paylaştı.