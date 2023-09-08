Depremin vurduğu Malatya'daki hasarlı bina, patlayıcılarla yere serildi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 16 katlı binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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AA

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

7'nci aya girilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il yerle bir oldu.

Ekipler bölgelerin yeniden ayaklanması için canla başka mücadele ediyor.

15 katlı bina patlayıcıyla yerle bir oldu

Bu çalışmalardan biri de Malatya'da devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 15 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binanın yıkımında 130 kilogram patlayıcı ve 1600 kapsül kullanıldı.

600 bine yakın konut yıkılacak

Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, depremler nedeniyle bölgede 600 bine yakın konutun yıkımının söz konusu olduğunu söyledi.

Ağır hasarlı yapıların yıkımının riskli olduğuna dikkati çeken Kahriman, söz konusu binalarda yapılan uygulamaların zorluğunun altını çizdi.

Patlatmayla yıkımı gerçekleştiren firma yetkilileriyle çalışanlarına teşekkür eden Kahriman, burada emek veren herkesin aslında bir nevi sosyal sorumluluk görevini de yerine getirdiğini işaret etti.

Açıklamanın ardından bina patlatılarak yıkıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)