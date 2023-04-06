Depremin vurduğu Malatya’daki yıkım bir kez daha görüntülendi 6 Şubat’taki asrın felaketinden önemli ölçüde etkilenen kentte, acil yıkılacak binalar ile yıkılmış binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci ayında, afetten etkilenen illerden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bu illerden biri de Malatya.

Kentte acil yıkılacak binalar ile yıkılmış binaların enkazlarında çalışmalar sürüyor.

Enkazlar kaldırılıyor

Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı kent merkezinde enkazlar kaldırıldıkça cadde ve sokaklardaki boş alanlar da genişliyor.

Drone ile havadan görüntülenen bölgede birçok caddede yaşanan yıkım sonrası enkazların kaldırıldığı görülüyor.

Yüzde 74'e ulaştı

169 bin 139 binanın bulunduğu Malatya’da 46 bini aşkın bina ağır hasar aldı. Acil, ağır, orta ve yıkık sayısı 133 bin 47 bağımsız bölümün yer aldığı kentte enkaz kaldırma oranı şu an yüzde 74’lerde.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Kamu ve özel sektör tarafından yapılan enkaz kaldırma işlemi sürerken geçici iş yerleri ve konteynerlerin de yapımı hızla sürüyor.