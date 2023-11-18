Depremin vurduğu Malatya'da 4 bin 225 deprem konutu hazır Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentte, 2024'e girilmeden tamamlanan konutların teslim edilmesi planlanıyor. Yeni evine kavuşan depremzede, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

AA

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Yerle bir olan 11 bölge, kısa sürede yeniden ayaklandırıldı.

Yıkılan binlerce binanın yerine güvenli ve depreme dayanıklı evler inşa edildi.

Şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal alanlarda da konutlar hızla yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ eli ile inşa edilen konutlarda sona gelindi.

Malatya'da deprem konutları yükseldi

Çalışmaların yürütüldüğü illerden biri de Malatya oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu kentte afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Kare kare kentteki deprem konutları...

AFAD'ın düzenlediği program kapsamında, depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce, Kuyulu mahalleleri ile Yeşilyurt ilçesinde etaplar halinde yapımı süren ve tamamlanan konutları basın mensupları yerinde gözlemledi.

İkizce bölgesinde 8 bin 799 afet konutun inşaatı devam ediyor. Kent genelinde toplam 14 bin 338 afet konutunun ihalesi ise yapıldı.

4 bin 225 konut teslim edilecek

Yıl sonuna kadar ise il genelinde toplam 4 bin 225 afet konutunun afetzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Kısa sürede yükselen konutlar, kaliteli ve sıfır eşyalarla süslendi.

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy evine yerleşen afetzede Ali Seydi Fırat, birinci depremde merkezdeki evleri yıkıldıktan sonra köydeki evlerine geldiğini, ikinci depremde de buradaki konutların yıkıldığını anlattı.

Konteynerde yaşadıktan sonra iki ay önce köy evini teslim aldığını belirten Fırat, "Allah emeği geçenlerden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Buradaki evimiz kerpiçti. Evden memnunuz, çok güzel." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)