Depremin vurduğu Nurdağı'nda kurulan sahra hastanesi ilk doğuma ev sahipliği yaptı 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremlerden önemli ölçüde etkilenen ilçede kurulan 25 yatak kapasiteli sahra hastanesi, geniş personel kadrosuyla hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 37 gün geçti.

11 ilde etkili olan büyük felaketin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Devlet-millet iş birliği ile sahada geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı, beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar giderildi.

Büyük yıkımların yaşandığı illerden biri de Gaziantep oldu.

Nurdağı ve İslahiye ilçesinde çok sayıda yıkıla bina, binlerce vatandaşa mezar oldu.

Şimdilerde yaraların sarılması için yürütülen çalışmalarda, Nurdağı ilçesinde 10 konteyner ve çadır alanına sahip acil sağlık ve muayene hizmeti olmak üzere 25 yataklı sahra hastanesi kuruldu.

Hastane, depremden etkilenenlerin hizmetine sunuldu.

Personel kadrosu geniş

Sahra hastanesinin 7 pratisyen, 2 ATU, 2 pediatri uzmanı, 2 kadın doğum uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 27 yardımcı sağlık personeli, 15 temizlik personeli ve 15 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 71 personel sahra hastanesinde görev alıyor.

Hastane 13 Mart günü itibarıyla 112 hasta 1 doğum ve 5 müşahede hastası tedavi hizmetlerinin verildiği ifade edildi.

"Hastanemiz 25 yataklı, 10 konteyner ve çadır alanı var"

Gaziantep Sağlık İl Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, şu ifadeleri kullandı:

Depremden en çok etkilenen iki ilçemizden biri olan Nurdağı ilçemizdeyiz. Asrın felaketinde ciddi zarar gördü, maalesef kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Nurdağı ilçemize geldik, ilk çalışmalarımıza burada başladık. Nurdağı Devlet Hastanemiz ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı. Acil olarak UMKE ekiplerimizi ve çadırlarımızı gönderdik, kurduktan sonra sağlık hizmetimize başladık. Bugün geldiğimiz nokta ise sahra hastanemizi kullanmaya başladık. Burası bize Boehringer Ingelheim firması tarafından yapılarak Sağlık Bakanlığına bağışlandı. Şu anda hizmet almış durumda. Mevcut hastanemiz 25 yataklı, 10 konteyner ve çadır alanı var. Acil sağlık ve muayene hizmeti verilmekte, 3 tane konteynerde ise muayene hizmeti verilmektedir. Laboratuvar, röntgen hizmeti yanı sıra 25 yataklı gözlem yataklı odalarımız hastalarımızı hizmet verebilir durumdadır.

"Şu an 2 gebemiz daha sırada bekliyor"

Müdür Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü: