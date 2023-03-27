Depremin vurduğu Osmaniye’de yerleştirilen bin 28 konteyner numaralandırıldı Çadır ve konteyner kurulumunun devam ettiği bölgede, ekipler tarafından afetzedelerin adreslerini daha kolay bulmaları için konteynerlere numara verildi.

İHA

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan afetin üzerinden 50 gün geçti.

11 ilde sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

Çadır ve konteyner kurulumu sürerken, temelleri atılan afet konutları için de çalışmalar devam ediyor.

Bin 28 konteyner tamamlandı

Depremin vurduğu Osmaniye'nin Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki Karaçay Deresi kenarında toplamda bin 907 konteyner için alan belirlendi.

Alt ve üst yapısı tamamlanan bölgelere şu ana kadar bin 28 konteyner yerleştirildi.

Bunlardan 744’ünün oturuma hazır olduğu, 4 engelli konteynerinin bulunduğu ve 311’inde bin 244 afetzedelerin kaldığı kaydedildi.

Türk boyları isimlerinin yazıldığı tabelalar yerleştirildi

Öte yandan afetzedelerin kaldıkları konteynerleri daha rahat bulmaları için de çalışmalarını sürüyor.

Ekipler, her konteynere harf guruplarına ayırarak numara verirken, ayrıca 12 Mahalle şeklinde haritalandırılan bölgeye, Türk boyları isimlerinin yazıldığı mahalle tabelaları da yerleştirildi.