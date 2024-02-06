Depremin yıl dönümünde konut teslimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kura törenine katıldı Depremin 1. yıl dönümünde Kahramanmaraş'taki konut teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki hiçbir vatandaşı ayırt etmeksizin yardımları sürdürdüklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaptığı konuşmayı çarpıtan muhalefete de yüklendi.

"Hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız"

Yerel yönetimle merkezi yönetimin uyumlu çalışmasına yönelik sözlerini çarpıtan muhalefete 'biz vatandaşlarımızı ayırmadan hizmet ederiz' diyen Erdoğan, "İktidarımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin 4 bir yanını taradık tarıyoruz tarayacağız ve Allah'ın izniyle bütün ihya ve inşa faaliyetini sona erdireceğiz." dedi.

"Birileri çıkmış Hatay’da söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Birileri çıkmış Hatay’da söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Biz hükümet olarak hangi partiden olduklarına bakmaksızın belediyelere bütçeden aldıkları payı gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımları bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile hayata geçirdik.



Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyeleri basiretsizdir. Bunun sebebi, beceriksizliktir, iş bilmezliktir. Kendine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini bizzat söyleyenlerin bu son çırpınışlarıdır.

Erdoğan'In konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Öncelikle, sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan adliyesinde meydana gelen terör saldırısından dolayı adalet camiamıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan bir tanesinin Hakk'a yürümesinden dolayı ona da Allah rahmet eylesin diyorum.

6 Şubat’taki depremler, insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden bir tanesi olarak tarihe geçmiştir. Milletleri millet yapan, zorluklar karşısında tek bilek, tek yürek olarak acılarını paylaşmalarıdır. Milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin ardından asrın dayanışması ile kalkmayı başardık.

Hamdolsun biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli yol kat edilmiş bir hale ulaştık.

Bu elim tarihi, afet ve milli dayanışma günü haline getirerek, geçmişimizden aldığımız derslerle geleceğimizi daha güçlü bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Bilhassa çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk günlerde, insanüstü bir gayretle deprem bölgesine ulaşan kahramanlarımızın hiçbirisini unutmayacağız.

Deprem bölgesinde 160 bin personelle tüm işlerin devam etmesini sağladık. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. 350 bin haneye kira desteği verdik.

215 bin konteynerle depremzede vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Türk Havayollarımızın öncülüğünde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.

Kalıcı konutların inşasına da hemen başladık. İnşası biten konutların kura çekimi ve anahtar teslimini, geçtiğimiz günlerde Hatay ve Gaziantep’te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak 20 bin konutun da yapımı sürüyor.