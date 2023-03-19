Depremlerin ardından çocukların kaybolmasına ilişkin bakanlıktan açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 49 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından birçok hikaye yarım kaldı.

Öte yandan ortaya provokatif paylaşımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yapılan paylaşımlar arasında en fazla ailesini kaybeden çocukların durumu yer arıyor.

Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler kamuoyu ile paylaşılıyor"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Adıyaman'da, kayıp depremzede çocuklar için 'kaçırıldı' endişesi: Beyaz aracın sırrı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: