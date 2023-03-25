Depremlerin ardından yangın çıkan İskenderun Limanı nisanda faaliyetlerine başlayacak Depremlerin ardından konteynerlerde çıkan ve 4 gün süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangınla faaliyetlere ara verilen İskenderun Limanı 8 Nisan'dan sonra ticari çalışmalarına başlayacak.

AA

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu.

İskenderun ilçesindeki limanda ise depremin hemen sonrasında yangın çıktı.

Karadan ve havadan müdahalelerle İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İskenderun Körfezi'nde 15'in üzerinde liman ve iskelenin bulunduğunu söyledi.

"İskenderun ekonomisi için önemli ve değerli"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde körfezdeki bir limanda konteynerlerin devrildiğini ve bunların bir kısmında ısıtma soğutma motorlarından kaynaklı yangın çıktığını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

Bu çıkan yangından dolayı konteynerlerin içerisindeki plastik malzemeler ve farklı ürünler yanmaya başlayınca ortalığı büyük bir duman kaplamıştı. Bu yangın, uğraşlar sonucunda 4-5 gün içerisinde ancak söndürülmüştü. Yangından sonra o limandaki konteynerlerin tek tek tespitleri yapılıp ayrıştırılması gerekiyordu. Yangından önce de rıhtımda bir gemi batmıştı ve gemilerin yanaşamaması nedeniyle de faaliyetlerin bir kısmı da durdurulmuştu. O liman pozisyon olarak İskenderun ekonomisi için önemli ve değerli. İnşallah, nisan ayının 8'inden sonra ticari faaliyetlerine başlayacak. Haziran ve temmuz aylarından sonra faaliyetlerini artırarak eski potansiyeline kavuşacak.

"El birliğiyle bu olumsuz süreçten çıkabiliriz"

Yılmaz, yangın çıkan limanın haricinde körfezdeki diğer liman ve iskelelerde ticari faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Hatay'ın Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan illerden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz şöyle devam etti:

2022 yılı itibarıyla Hatay'ın ihracat rakamları 4 milyon doların üzerindeki bir rakamdan bahsediyoruz. Hatta, ihracat sıralamasında ilk 9'un içerisinde yer alıyor. Zaman zaman farklı yıllarda 7'nci ve 8'inci sıralarda da yer aldı. Hatay, vergi sıralamasında da ilk 10'un içerisinde yer alan bir ilimiz. Depremle yaşanan olumsuzluklar Hatay ve ülke ekonomisine zor bir süreç yaşatacak gibi görünüyor. İnşallah, el birliğiyle kısa sürede bu olumsuz süreçten çıkabiliriz.

Tırlarla ve gemilerle çok sayıda yardım geldi

Yılmaz, depremin ilk gününden itibaren Türkiye'nin her yerinden tırlarla ve gemilerle çok sayıda yardım malzemesi gönderildiğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de bölgeye yardımlarda bulunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

Bölgeye çadır da konteyner de gönderildi. Ancak hala bu ihtiyaçlar devam ediyor. Çok kolay değil, sadece İskenderun'da 300'ün üzerinde bina yıkıldı. Hasarlı bina sayısı oldukça fazla. Bu binaların altında dükkanları ve mağazaları olan birçok insan var. Sanayi kuruluşlarımızın birçoğu bölgede üretimlerini yapıyor, ihracatlarını sürdürüyor. Ancak, ilçedeki kuyumcular, bakkallar, marangozlar ve farklı küçük işletmelerdeki esnafın bir an önce mağazalarına girmesi lazım. Bunun için de hasar tespit çalışmalarının bitirilmesi gerekiyor.

İskenderun'daki esnafla sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Yılmaz, kendilerine iletilen bütün istek ve talepleri devlet yetkililerine rapor halinde verdiklerini, bunların bir kısmının da hızlı bir şekilde çözüldüğünü kaydetti.