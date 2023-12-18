Depremlerin merkez üssüydü: Kahramanmaraş 10 ay sonra bu hale geldi Acısı hala yüreklerde olan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 10 ay geçti. Büyük felaketin ardından geçen 10 ayda Kahramanmaraş şehir merkezinin son durumu drone ile görüntülendi.

İHA

6 Şubat sabahına depremlerle uyanan Türkiye, büyük bir felaket atlattı.

11 ilin etkilendiği sarsıntılar nedeniyle 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden ise 10 ay 12 gün geçti.

12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ta şehir merkezinin son hali drone ile görüntülendi.

Bir kısmı depremde bir kısmı da sonrasında yıkıldı

Şehir merkezinde binaların bir kısmı depremde yıkıldı, bir kısmı ise deprem sonrası kontrollü şekilde yıkıldı.

Adeta boş bir araziye dönen şehir merkezinde inşaat çalışmaları da başladı. Birçok alanda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, temellerdeki enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Şehir merkezi boş bir araziye döndü: Mahallelerin kurulumuna başlandı

Azerbaycan Mahallesi’nin kurulumuna da başlandı. Depremin büyük yıkım yaşadığı Azerbaycan Mahallesi, Hayrullah Mahallesi ve çevresine kuruluyor.

320 dönümlük bir alan üzerine kurulacak olan mahallede, bin 323 konut ve 799 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 122 bağımsız bölümün yer alacağı öğrenildi.

Afetin en fazla vurduğu mahallede sessizlik hakim

Depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi'nde sessizlik hakim.

Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı şehrin farklı bölgelerinde kurulan prefabrik ve konteyner çarşılar, ticaretin devamı için faaliyetlerini sürdürüyor.

"İlk dönemlere göre şu anda şehrimiz bayağı iyi durumda"

Van’dan geldiğini söyleyen Kenan Ebeperi, “Biz deprem günü yola çıktık geldik, bize telefon açtılar buraya gelmemiz için. Geldik ve çok karanlıktı. Elimizden geldiği kadar enkazlardan sağ da cenaze de çıkarttığımız oldu. 55 gün gönüllü çalıştık. Halen buradayız, firmalar gelip fore kazıları vurup binalar yapmaya başladılar. Bundan sonra deprem de olsa burada can kaybı olmaz.” dedi.

Hatice Nur Çam ise, “İnşaatlar başladı her yerde. İlk dönemlere göre şu anda şehrimiz bayağı iyi durumda.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)