Depremlerin vurduğu Afşin ilçesinde 501 konut yapılacak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde 501 konutun yapım sürecine başlandı.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler büyük yıkıma neden oldu.

Depremin etkilediği Kahramanmaraş'ta yıkıntıların yaşandığı yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu.

İlçede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte acil yıkım kararı verilen binaların enkazların kaldırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kahramanmaraş ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan TOKİ deprem evleri temel atma töreninin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"Yeni Afşin’i inşa ediyoruz"

"Yeni Afşin’i inşa ediyoruz" diyen Güven, "Afşin’de TOKİ konutları için inşaat çalışmaları başladı. İlk olarak yapımına başlanan 501 konut 24 bloktan oluşacak." bilgisini verdi.

Proje için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Güven, "Deprem öncesinde yeni Afşin ilçesinin planlamalarını hazırladık fakat deprem kötü bir sürpriz yaptı. Kurulması planlanan yeni Afşin, TOKİ işbirliği ile yaklaşık 8 ay gibi bir sürede tamamlanacak." diye konuştu.

"Hızla yeni Afşin burada yükselecek"

Bölge halkının en kısa sürede çok daha iyi yaşam standartlarına kavuşması için gayret ettiklerini ifade eden Güven şöyle konuştu: