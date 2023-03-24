Depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da kullanım suyu ihtiyacı için 459 sokak çeşmesi yapıldı Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da da büyük yıkıma yol açtı. Tüm imkanların seferber edildiği kentte binaların enkazı nedeniyle kullanım suyu verilemeyen bölgeler için 459 sokak çeşmesi inşa edildi.

AA

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

11 ilde 50 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremlerde, en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Hatay'dı.

Hatay'ın hasar gören su ve kanalizasyon altyapısının eski haline kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Konya ve Antalya'dan gelen su ve kanalizasyon idaresi ekiplerince moloz yığınları nedeniyle su verilemeyen bölgelere çeşmeler yerleştiriliyor.

Hem enkaz alanlarında çalışanlar hem de depremzedeler kullanma suyu için bu çeşmelerden faydalanıyor.

"Hatay'da su şebeke altyapısı büyük tahribata uğradı"

Kentte su ve kanalizasyon çalışmalarından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay'ın geldiğini anlatan Masatlı, "Yaşanan büyük afet sonrasında Hatay'da su şebeke altyapısı büyük tahribata uğramış ve depremden etkilenen vatandaşlarımız su temininde ciddi sorunlar yaşamıştır" dedi.

Vali Masatlı, hızlı müdahaleler sayesinde sorunların çözüme kavuşmaya başladığını vurguladı.

Enkaz alanlarının yoğun olduğu bölgeler için alternatif çalışmalar yürüttüklerini bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

Vatandaşlarımızın temiz kullanım suyuna erişimlerini sağlamak bakımından farklı bir yöntem izleyerek şehrimizin ana caddeleri ve sokaklarındaki enkaza yakın yaşam alanlarına sokak çeşmeleri yaptırmış bulunuyoruz. Sokak çeşmeleri geçmişten beri kültürümüzün bir parçasıdır. Enkaz alanlarından dolayı su veremediğimiz bölgelere şu an itibarıyla 459 çeşme yaptırdık. Halkımız çeşmeler vasıtasıyla kullanma suyuna erişim sağlamaktadır.

Masatlı ayrıca ilçelere verilen suların arıtma tesisinde arıtılıp klorlandıktan sonra şebekeye aktarıldığını sözlerine ekledi.