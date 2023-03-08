Depremsiz yıl diledi! Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybetti...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 46 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti...

Binlerce vatandaş ise yaralı şekilde başka şehirlere göç etti.

Öte yandan enkaz kaldırma işlemlerinin başladığı şehirlerde ise geriye kalan buruk hikayeler ortaya çıkıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası Kayseri'den 71 itfaiye personeli, arama-kurtarma faaliyetleri için Kahramanmaraş'a gitti.

Ekipler, 7 Şubat'ta Hayrullah Mahallesi'nde Yeşilada Apartmanı'nın enkazında 36 yaşındaki Fatma Çopur ile 9 yaşındaki oğlu Mehmet Yücel Çopur'un olduğunu belirledi.

Fatma Çopur, yaralı çıkarılırken, oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan Fatma Çopur da doktorların 4 gün süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin enkazdaki çalışması sırasında, Mehmet Yücel Çopur'un yılbaşında çizdiği resme ulaşıldı.

Çopur'un, ağaç çizdiği resimine, "Yeni yıl kutlu olsun. 2021 depremsiz ve koronasız bir yıl diliyorum." yazdığı görüldü.

İtfaiye erleri, etkilendikleri bu resmi Kayseri'ye getirdi.

Yaşadıklarını anlatan itfaiye eri Özgür Öksüm şöyle konuştu:

Kahramanmaraş'a kurtarma operasyonu için giden ilk ekibiz. Bölgeye gittiğimiz zaman yıkım olduğunu gördük ama bu yıkım normal bildiğimiz yıkımlardan değildi. Kıyamet gibi bir durum vardı.



Elimizden geldiğince insanları kurtarmaya uğraştık. Kurtardığımız insanlardan birinin ölüm haberini biraz önce aldık.



Çok üzüldük. Bu aldığımız ikinci kötü haber. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında Fatma Çopur adında kadından ses aldık.



O sese doğru yöneldiğimizde eşyaların olduğu bölgede ilk elimize gelen, Fatma Çopur'un oğlu Mehmet Yücel Çopur'un 2021 yılında çizdiği resim oldu.



Bu resimde 2021 yılının yılbaşında çocuğumuz, 'Depremsiz ve koronasız bir yıl diliyorum' diye yazmış. Hiltiyi enkaza vurduğumuzda karşımıza çıkan ilk şey bu kağıttı. Elimize alıp, yazıyı görünce duygulandık.



Biz de taş değiliz, etkileniyoruz ama duygularımıza hakim olmaya çalıştık. Sesin sahibi Fatma Çopur adında bir kadındı, kendisi ile saatlerce konuştuk. 'Orada mısın? Geliyoruz, sabırlı ol' diyerek çıkardık.



Çıkardığımızda yaşıyordu ama bugün aldığımız haberde üçüncü gün ayağı kesilmiş, dördüncü gün Fatma Hanım hayatını kaybetmiş. Biz resmi yapan oğlunu göremedik. Fatma Hanım'ı çıkardığımızda 'Oğlum ve babam var' diyordu.



Fatma Hanım çıkarıldıktan 1 gün sonra da oğlu ve babasının cansız bedenleri çıkarıldı. Biz çocuğun yaptığı resmi aldık ve Kayseri itfaiyesine getirdik.



Çerçevelettik, bundan sonra itfaiyenin duvarında olacak. Bu ne kadar zor olsa da bize Mehmet kardeşimizi hatırlatacak.