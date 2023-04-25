Depremzede 1808 çocuk ailelerine kavuştu 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiği açıklandı.

AA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derenden etkileyen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1914 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1808 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.

71 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, bunlardan 16'sının henüz kimliğinin tespit edilemediği kaydedilerek 26 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Bakanlık kayıtlarında olan 9 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken vefat ettiği ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise 514 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.