Depremzededen Mehmetçik'e duygulandıran sözler: Asker bizim sobamızı yaktı nasıl canımı vermeyeyim Milli Savunma Bakanlığı, afet bölgesindeki bir vatandaşın Türk askeri için söylediği sözleri paylaştı. Depremzede, "Vallahi ben değil, ailem de çocuklarım da, bütün halk da size canımızı vermek istiyoruz." dedi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 47 gün geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ilde etkili olan sarsıntı, büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına yol açtı.

Devlet-millet iş birliği ile depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

Sahada yürütülen çalışmalarda rol alan kahraman Mehmetçik, büyük bir mücadele ortaya koydu.

Zamana karşı yarışta arama-kurtarma çalışmalarına da katılan Türk askeri, çok sayıda depremzedeyi enkazdan sağ olarak çıkardı.

Mehmetçik sahada

Bölgede 7'den 70'e tüm vatandaşların yanında olan güvenlik güçleri, aynı zamanda asayişi sağlamak için de gece gündüz devriye atıyor.

1 ayı aşkın süredir bölgedeki çalışmalarını aralıksız devam ettiren Mehmetçik, dağlık alanlara ihtiyaçları ulaştırıyor, vatandaşların bakımlarını üstleniyor, çadır kuruyor, Mehmetçik okulları açıyor, yemek yapıyor...

Depremzede vatandaşlar da yapılan yardımların karşısında büyük bir minnet duyuyor.

"Türk askeri iyi ki var"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, bölgedeki bir vatandaşın asker için söylediği sözlere yer verildi.

MSB, "Biz de diyoruz ki; iyi ki Milletimiz var!" ifadeleriyle paylaştı.

Duygu dolu ifadeler kullanan depremzede ise şu ifadeleri kullandı: