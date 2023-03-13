Depremzede çocuklar ailesi teslim edildi! 42 çocuğun kimliği tespit edilemedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 ay geçti.
Yaşanan felaket geriye eksik kalan hatıralar bıraktı.
Enkaza dönen hayalet şehirlerde yaşam mücadelesi başladı.
Vatandaşların yaralarını sarmaya başanıldı.
Bakanlık bebekleri korumaya aldı
Yaşanan depremin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Öte yandan binlerce vatandaş ise ağır yaralandı.
Yaşanan depremler ardından enkaza dönen şehirlerde geriye kalan bebekleri bakanlık korumaya aldı.
"1678 çocuk ailesine teslim edildi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alınmıştır.
1678 çocuk ailesine teslim edilmiş, 86 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır.
151 çocuğun tedavi süreci takip edilmektedir.
Kuruluşlarımızda olup kimliği tespit edilmeyen 42 çocuk bulunmaktadır.