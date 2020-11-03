İzmir'de geçici olarak çadırda kalan ailelerin çocukları için oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar bir an olsun yaşadıkları felaketi unutup oyunlar oynadı.

İzmir'de, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan depremde, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bir yandan da depremin yaralarının silinmesi için çalışmalar yürütülüyor.

OYUN ALANI KURULDU

Depremde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için geçici olarak çadırlarda kalan ailelerin çocukları için tamamen çöken Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında, gönüllüler tarafından oyun alanı oluşturuldu.

Çadırların arasındaki oyun alanına arabalardan bebeklere, yapbozlardan akıl oyunlarına kadar çok sayıda oyuncak bırakıldı.

Depremzede çocuklar için çadırlar arasına oyun alanı kuruldu ViDEO

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ayrıca, çocukların derem korkusu ve stresinden uzaklaşması için çocuklara yönelik müzik yayını da yapıldı. Oyun alanında arkadaşları ile çeşitli oyunlar oynayan depremzede çocuklar, yaşadıklarını bir an olsun unutup, keyifli anlar yaşadı.

"ÇOK EĞLENİYORUZ"

Oyun alanında yapboz yapan Fatma Özen (9), "Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla birlikte buradayız. Oyun alanın yanındaki çadırda amcam, annem ve kardeşlerimle kalıyoruz" dedi.

"TELEVİZYON İZLERKEN DEPREM OLDU"

Muhammet Aput (12) da, "Burada arabalarla oynuyorum. Deprem anında evdeydim. Televizyon izlerken deprem oldu. Sonrasında dışarı çıktım. Şimdi çadırda kalıyorum. Burada arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Hep beraber oyun oynuyoruz. En çok sarı arabayı seviyorum" diye konuştu.

"BUGÜNLERİ DE ATLATACAĞIZ"

Çocuğunu oyun alanına bırakan İsrafil Şimşek ise, "Evimizde çatlaklar olduğu için çadırda kalıyoruz. Yıkılma tehlikesi olduğu için eve girmemize izin verilmiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Her şeyin fazlası var. Çocuklarımız için eğlenceli, oyun alanları oluşturdular. Onlar iyiyse biz de iyiyiz. Bugünleri de atlatacağız inşallah" diye konuştu.