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    Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi

    Haluk Levent, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 90 saat sonra kurtulan kedilerden birini sahiplendi.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:28
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    Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi

    İzmir’i sarsan Ege depreminin ardından, enkazdan çıkarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavi altına alınan kediler, yeni yuvalarına kavuşmaya başladı.

    Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 90 saat sonra kurtarılan kediyi ise Haluk Levent sahiplendi.

    ADINI "PUDRA" KOYDU

    Kediyi sahiplendiğini açıklayan Haluk Levent, "Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsini Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi ben özel olarak sahiplendim. Yine çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım." diyerek adını "Pudra" koyduğunu söyledi.

    Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi #1

     

    "YURTTAŞLARIMIZ BU KONUDA ÇOK DUYARLI"

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan da Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan sekiz kedinin olduğunu söyleyerek, “Kedilerin sahipleri, kedilere bakmakta güçlük çekecekleri için kedilerin sahiplendirilmesini istedi. Sekiz kedimizden ikisini sahiplendirdik. Sağ olsun yurttaşlarımız, bu konuda büyük bir duyarlılık gösterdi. Çok sayıda talep var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

    Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi #2

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