Depremzede vatandaşlardan Murat Kurum'a: Bu altılı masa bize ev yapmaz Murat Kurum'un Gaziantep Nurdağı’ndaki TOKİ şantiyesini incelediği sırada vatandaşlarla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Depremzede vatandaşlar, "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6’lı masa" dedi.

Haber Merkezi Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi. Yaşanan felaketin ardından devlet tüm desteğiyle vatandaşların yardımına koştu. Tüm imkanlar seferber edilirken, bakanlar 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinden ayrılmıyor. Depremin olduğu günden bu yana sahada çalışmaları yürütüyor Bu isimlerin başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son olarak, Gaziantep Nurdağı’nda TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu. İncelemeler esnasında depremzede vatandaşlarla Bakan Kurum arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi, yoksa bize ev yapmaz bu 6'lı masa..." Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum’a Nurdağlılar “Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6’lı masa… Ne olur seçimi kazanın, size güveniyoruz. Önce Allah’a, sonra size.” diye seslendi.