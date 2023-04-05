Depremzededen Bakan Kurum'a: Siz seçilmezseniz gelenler, konutları 10 yılda bitiremez Sivas'ta bir depremzedenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile, deprem bölgelerine 1 yıl içerisinde yapılacak olan konutlarla ilgili sohbeti dikkat çekti. Depremzede, "Ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar." dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından devlet, milletinin yanında durmaya devam ediyor.

Deprem üzerinden geçen iki ayın ardından deprem bölgelerinde ihya çalışmaları hız kesmeden sürüyor.



Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temasta bulunmak ve Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katılmak için gittiği Sivas’ta tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Kurum sordu: “Daha önce yaptık mı, yapmadık mı?”

Deprem sonrası Sivas’a geçici olarak göç eden bir depremzede Bakan Kurum’a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sordu.

Duygulanan depremzedeyi Bakan Kurum, “Daha önce yaptık mı, yapmadık mı?” diye teskin etti.

"Bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar"

Depremzede de Bakan Kurum’a şöyle dedi:

“Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin.”

"Daha önce yaptık, yine yapacağız”

Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, “Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız.” dedi.