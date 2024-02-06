Depremzedeler, 6 Şubat'ın yıl dönümünde sokaklarda 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümünde vatandaşlar, sokaklarda bir araya gelerek hayatını kaybedenleri andı. Akşam saatlerinden itibaren halk, duygu dolu bir atmosferde meydanları doldurdu.

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AA

Bugün, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi derinden sarsan depremin yıl dönümü..

Yaşanan acı ve yıkım hala yüreklerimizde tazeliğini koruyor.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

Hatay'da depremzedeler sokakları doldurdu

Depremzedeler, bu zorlu yıl dönümünde bir araya gelerek asrın felaketinde yaşamını yitirenleri dualarla andılar.



Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatıyor, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua ediyor.

İskenderun ve Osmaniye

İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı.

Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yıkılan binanın enkazının bulunduğu alanda ateş yakarak oturan Zahide Eren Mert, AA muhabirine, felaketi yaşadıkları geceyi sokakta nöbet tutarak geçirmek istediklerini söyledi.

"6 Şubat'ı unutmayacağız"

Depremde çok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mert, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

Süleyman Güçlü de 6 Şubat'ı kesinlikle unutmayacaklarını söyledi.

Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

Alanda kurulan sobanın etrafında toplanan kalabalığa belediye ekiplerince yemek ve çay ikramın edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da depremlerin birinci yılında vefat eden depremzedeler unutulmadı.

Kent merkezinin farklı noktalarında yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde toplanan depremzedeler yakınları için Kur’an okuyup dua etti.

Her enkazın başında ateş yakıp çorba ikramlarının da yapıldığı gecede vatandaşlar depremin yaşandığı 04.17’yi bekledi.

"Allah bir daha yaşatmasın"

Özellikle depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi çevresinde yoğun araç ve vatandaş trafiği oluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan bulvar ve caddelerdeki ışıklı levhalarla da deprem şehitleri unutulmadı.

Işıklı levhalarda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmadık unutmayacağız” yazıldı. Depremzede kadın, “Allah bir daha yaşatmasın ve göstermesin depremde vefat edenler için geldik dua edeceğiz” ifadesini kullandı.

Gaziantep

Gaziantep'te depremzedeler, geceyi evlerinin yıkıldığı bölgede geçiriyor.

Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)