Depremzedeler Rize'nin tahta arabalarıyla tanıştı, doyasıya eğlendi Asrın felaketi olarak adlandırılan depremden etkilenerek Rize'ye gelen vatandaşlar için tahta arabalar ile eğlence amaçlı yarışlar düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremden etkilenen vatandaşlar konaklamaları için farklı illere göç etti.

Rize merkeze bağlı Alipaşa mahallesindeki Polisevinde konaklayan depremzedeler için bugün acılarını biraz da olsa unutturacak bir etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik ile her yıl Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi'nde yapılan Formulaz yarışlarında kullanılan arabalar polisevine getirildi.

Arabalar herkesi mutlu etti

Polisevine getirilen arabaları ilk kez deneyimleyen depremzedelerin yüzlerindeki gülümseme herkesi mutlu etti.

7’den 70’e her depremzede vatandaşın yarıştığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Bundan sonraki süreçte de bu tür projelerde birlikte olacağız"

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Özellikle bu zor süreçte depremzedelerin bir nebze deprem psikolojilerini atması için tahta araba kültürümüzle buluşturduk. Çocuklarımıza yarış yaptırdık. Gönüllülük esaslı çalıştırdığımız Formulaz derneğinde bu tür sosyal projelere çok önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür projelerde birlikte olacağız.

"Kızımla beraber yarıştık"

Malatya’dan gelen Recep Han, tahta araba yarışlarını her zaman televizyondan izlediklerini belirterek şöyle konuştu:

Malum depremden dolayı bizde buraya geldik. Burada arkadaşlar bizimle ilgileniyorlar. Çocukların stres atma adına onlarla ilgileniyorlar. Gerçekten güzel bir duygu. Bu nedenden ötürü buraya gelmek istemezdim ama malum bunda da vardır bir hayır diyoruz. Bizde tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sürekli bu arabaları televizyonda izliyorduk. Çok da güzel bir duygu. Kızımla beraber yarıştık. O da birinci oldu zaten.

Yarışta birinci gelen Recep Han’ın kızı Bule Mina Han birinci geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek "İlk başta birazcık gittim. Sonra düştüm ama sonra tekrar kalktım ve devam ettim ve birinci oldum." dedi.